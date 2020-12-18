أبو رغيف: موعد الانتخابات غير منطقي وتبقى مبكرة اذا تأخرت لأشهر

2020/12/18 | 19:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عد المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني، نوفل أبو رغيف، موعد اجراء الانتخابات النيابية المبكرة في السادس من حزيران المقبل بانه غير "منطقي".

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