الكاظمي: النسيج الاجتماعي العراقي أتخذ من الوئام والتعايش سُلّماً لغد أفضل

2020/12/18 | 19:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تهنئته الى أبناء شعبنا من الإيزيديين بمناسبة حلول عيد صوم إيزي.

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