اتحاد السباحة يقيم بطولة القفز إلى الماء

2020/12/18 | 19:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

أقام الاتحاد العراقي المركزي للسباحة، اليوم الجمعة، بطولة الأندية للقفز إلى الماء بمشاركة 8 أندية من مختلف المحافظات.

وقال أمين سر الاتحاد المركزي للسباحة هاشم محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع )، اليوم الجمعة، إن"هذه البطولة تعدّ من ضمن نشاطات الاتحاد لعام 2020 وتأخرت اقامتها بسبب ظروف التي يمرّ بها البلاد من جائحة كورونا".

من جانب آخر، قال عضو الاتحاد أياد مشير جاسم إن "أبرز المعرقلات الموجودة للاتحاد هي الجانب المالي"، مشيرا إلى أن " وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وعدنا خيراً بدعم الاتحاد المركزي للسباحة".

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