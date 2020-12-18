شرطة البصرة تطيح بعصابة لتجارة المخدرات في ام قصر

2020/12/18 | 19:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الجمعة، الاطاحة بعصابة لتجارة المخدرات في ام قصر بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان صحفي، ان “قوة من مركز شرطة ام قصر بالاشتراك مع شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ام قصر تطيح بعصابة اجرامية لتجارة و ترويج المخدرات مكونه من سبعة متهمين في ام قصر”، مشيرة الى ان “المتهمين مطلوبين قضائيا وفق المادة ٢٨ مخدرات”.

واضاف، ان “عملية القبض جاءت من خلال تنفيذ امر قبض قضائي بحقهم وضبط بحوزتهم مواد مخدرة وادوات تعاطي المخدرات”، مؤكدة انه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء لينالو جزاءهم العادل”.

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