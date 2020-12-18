المحكمة العليا الأمريكية تنتصر لترامب بشأن خطة تعداد المهاجرين

2020/12/18 | 19:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ألغت المحكمة العليا الأمريكية دعوى قضائية تسعى لعرقلة خطة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لاستبعاد المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من تعداد السكان.

المحكمة العليا الأمريكية تنتصر لترامب بشأن خطة تعداد المهاجرينبايدن يأمل في أن ترفض المحكمة العليا استبعاد المهاجرين غير الشرعيين من تعداد السكان

ويمنح الحكم لترامب انتصارا قصير المدى بينما ينتهج سياساته المتشددة تجاه الهجرة في الأسابيع الأخيرة من رئاسته.

من جهتها، تكافح إدارته في أيامها الأخيرة في الحكم، لمتابعة الاقتراح المحدد بشكل غامض قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير.

وترك القضاة الباب مفتوحا أمام إمكانية رفع المنافسين دعوى قضائية جديدة إذا أكملت إدارة ترامب خطتها.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في مطلع شهر ديسمبر الجاري، عن أمله في أن ترفض المحكمة العليا محاولة إدارة دونالد ترامب استبعاد المهاجرين غير الشرعيين من التعداد السكاني الذي يحدد التمثيل في الكونغرس.

وترتبط القضية بتعداد سكان الولايات المتحدة، الذي يفترض أن يعاد كل عشر سنوات بحسب الدستور، وتحدد بناء عليه قيمة المساعدات الفدرالية الممنوحة لكل ولاية وعدد النواب المخصصين لها.

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