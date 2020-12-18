بالأرقام.. عدد المهاجرين العراقيين للخارج في 2020

2020/12/18 | 19:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين العراقيين اليوم الجمعة، ان قرابة 34 الف شخصا هاجروا البلاد قاصدين دولا أخرى من العالم خلال أول شهرين وآخر ثلاثة أشهر من العام 2020 الذي شارف على الانتهاء.

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