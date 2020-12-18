العمى 2008:ابصار شكلي - بلال سمير الصدّر

2020/12/18 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر يعمل الفيلم دائما على تنقيح الرواية،بحيث سيعتمد بالمنحى الأول على الحدث فيما ستظهر شذرات من اقتباسات نصية على لسان الابطال بين الحين والآخر،وهذا هو الأسلوب التقليدي العام لصناعة فيلم مقتبس بالأساس عن رواية كبيرة،وعلى ىالغالب تكون الاشارة ضعيفة الى حد الابتذال لما تريد ان تقوله الرواية،وهذه الاشارة- بالرغم من كل شيء-هي ميزة فيلمية ضخمة لايستطيع ان يحققها بالتأكيد سوى الفيلم،او الفن السينمائي،وعلى ا ......





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