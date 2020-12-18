صفاء تبحث عن الصفاء - صفاء زويدي

2020/12/18 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صفاء_زويدي منذ ولادتنا وحتى كبرنا نمنح الحنان والحب لم أكن اعلم أهذا ود متصنع أم هو فطري كبرت وكبرت معي كل تلك المشاعر والأحاسيسلأشعر وكأنه يجب عليا أن أبادل كل هذا مع شخص آخر غير العائلة والأصدقاء لأبحث عنه كنت حينها في عمر الزهور ، في العشرين لم أعلم وقتها من هو هذا الشخص لتكون أنثى أم ذكر كل ما تريده حينها أن تمنحه للشخص المرغوب وان يمنحني هو ذلك أريد فقط أن اشعر ......





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