2020/12/18 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_العزيز_المنبهي يا شعوب المنطقة انفضي الاوهام و الخرافات و الكذب ...و اتحدي مع شعوب العالم و قواها التحررية و الثورية لهزم الهجمة الشرسة الامبريالية - الصهيونية - الرجعية ..للمنافقين تجار الكذب و الأوهام ، الذين استبشروا بترسيم تطبيع نظام الاستعمار الجديدبالمغرب مع شقيقه الكيان الصهيوني الاستعماري التوسعي ، و للمتماهين معه الذين " تفاجئوا ...و اندهشوا ...و تعجبوا ...و استغربوا " لهذا الترسيم ...



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمن يستبشروا خيرا بالتطبيع الرسمي للعلاقة ما بين نظام الاستعمار الجديد بالمغرب و شقيقه الكيان الصهيوني ...و لمن يستغربو و يندهشوا لذلك ؟ - عبد العزيز المنبهي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمن يستبشروا خيرا بالتطبيع الرسمي للعلاقة ما بين نظام الاستعمار الجديد بالمغرب و شقيقه الكيان الصهيوني ...و لمن يستغربو و يندهشوا لذلك ؟ - عبد العزيز المنبهي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).