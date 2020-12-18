النجيفي يعلق بشأن زيارة الكاظمي إلى تركيا: تلقى عروضا

2020/12/18 | 19:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، الجمعة، ان تركيا قدمت لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عروضا في ملفات الامن والاقتصاد والمياه، متسائلا بالقول "فهل يستطيع الكاظمي التغلب على الجهات السياسية التي لديها اجندات مختلفة في هذه الملفات؟".

وكتب النجيفي، تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (18 كانون الاول 2020): "قدمت تركيا للكاظمي عروض في ملفات:-

الامن: التعاون في مكافحة داعش والبككة

الاقتصاد: اصلاح وتشغيل خط انابيب كركوك- جيهان

المياه: استخدام التكنلوجيا الحديثة لتأمين احتياجات المياه".

وأضاف "فهل يستطيع الكاظمي التغلب على الجهات السياسية التي لديها اجندات مختلفة في هذه الملفات؟".

وفي صباح أمس الخميس، وصل الكاظمي إلى تركيا في أول زيارة له منذ توليه مهام منصبه في أيار الماضي، التقى خلالها رئيس البلاد رجب طيب أردوغان.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، إن "رئيس الوزراء التقى عددا من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات التركية، على هامش زيارته الرسمية لأنقرة".

وأضاف البيان، إن الكاظمي "بحث مع رجال الأعمال الأتراك سبل تسهيل إجراءات الاستثمار ورفع المعوقات والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية".

وذكر الكاظمي وفقا للبيان إن "العراق جاد في فتح أبوابه أمام الاستثمار، وإنه مقبل بقوّة على جذب الاستثمارات والخبرات التركية إلى السوق العراقية، لأجل توسعة قاعدة الاقتصاد العراقي في الصناعة والزراعة، وتقليل الاعتماد على النفط الخام".

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الكاظمي، إن بلاده تدعم إعادة إعمار العراق ووحدة أراضيه.

وعلى هامش الزيارة وقع وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان ووزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم اتفاقية منع الازدواج الضريبي وفق ضريبة الدخل والحد من التهرب الضريبي.

كما وقعت وزارة السياحة والثقافة العراقية ونظيرتها التركية مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور كل من الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي.

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