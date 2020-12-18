القبض على شخص حاول قتل زوجته وأبنائه الخمسة بطريقة غريبة !

2020/12/18 | 19:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شرطة البصرة من القاء القبض على

متهم حاول قتل زوجته وابنائه في احدى

مواقع الطمر الصحي في البصرة.

وقال قائد الشرطة اللواء عباس ناجي في

بيان، إن "شرطة المحافظة استطاعت انقاذ

عائلة كاملة تتكون من ا

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