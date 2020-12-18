التعادل السلبي يُنهي لقاء السفانة والنوارس

2020/12/18 | 19:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوحة النتيجة لم تتغير في مباراة

الميناء والزوراء، حيث بقيت سلبية من

دون اهداف خلال المواجهة التي احتضنها

ملعب "جذع النخلة" في البصرة، اليوم

الجمعة.

شباك الفريقان لم تهتز رغم الفرص التي

أتيحت للتسجيل

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