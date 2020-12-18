المالية النيابية: اجراءات وزارة المالية

2020/12/18 | 19:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا نائب رئيس اللجنة المالية النيابية

مثنى السامرائي، الجمعة، تعرض العملة

العراقية للإنخفاض الى مجموعة من

الإجراءات "المستعجلة" والإفصاح عنها

بشكل غير مدروس من قبل وزارة المالية

وعدم تنسيقها مع البنك

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