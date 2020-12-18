90 بالمئة من العائلات السورية اللاجئة في لبنان تعيش فقرا مدقعا

2020/12/18 | 19:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيش تسع من أصل عشر عائلات لاجئة سورية في فقر مدقع في لبنان جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ عام، وفق ما أفادت دراسة صادرة عن الأمم المتحدة الجمعة.

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