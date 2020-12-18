2020/12/18 | 19:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب مسلم عباس – دكتوراه في الإعلام:

تزامن #اليوم_العالمي_للغة_العربية مع إعلان القبولات في الجامعات العراقية، وهي مناسبة لدعوة كليات الإعلام لوضع شروط صارمة لقبول الطلبة في أقسامها العلمية.

من غير المنطقي قبول طالب في الإعلام يكتب لك “نحنو، لهو، هوه، كاضم، هيه..



الخ”.

اللغة وعاء الفكر وهي الأداة الأساسية لتوصيل الحقائق للجمهور، ومن لا يملك مقومات اللغة لا يستحق القبول في كليات وأقسام الإعلام.

وعند تخرجه يكتب الأعلامي

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم العالمي للغة العربية وكليات الإعلام… مسلم عباس) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم العالمي للغة العربية وكليات الإعلام… مسلم عباس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).