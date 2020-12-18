احباط هجوم داعشي على نقطة مرابطة لطوارى الشرطة في ” المخيسة ” بديالى

2020/12/18 | 19:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الجمعة، احباط هجوم شنه داعش على نقطة مرابطة امنية شمال شرق ديالى.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نقطة مرابطة امنية لطوارى الشرطة في بساتين قرية المخيسة ضمن حوض الوقف(24كم شمال شرق بعقوبة) استهدفت بنيران قناص داعش ما ادى ال اصابة ضابط برتبة ملازم”.واضاف التميمي،ان” الوضع تحت السيطرة وتم احباط الهجوم فيما تمت عملية تمشيط واسعة لتعقبه في البساتين الزراعية”.وتتعرض نقاط المرابطة الامنية في حوض الوقف الى هجمات متكررة من قبل داعش من خلال القنص بسبب نشاط خلاياه في الاشهر الاخيرة”.انتهى 25 ف

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