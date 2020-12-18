نائب عن فتح: رفع صرف الدولار في الموازنة مرفوض جداً وممكن تخفيض تخصيصات هؤلاء

2020/12/18 | 19:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، رفض رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.

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