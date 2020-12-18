خبير اقتصادي: الحكومة هيأة المواطنين لصدمة سعر الدولار الجديد.. حذار من هذا الامر؟!

2020/12/18 | 19:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد الخبير الاقتصادي صالح الهاشمي، الجمعة، ان "الحكومة هيأة المواطنين لصدمة سعر صرف الدولار الجديد من خلال التلاعب بالاسعار خلال الايام الماضية.

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