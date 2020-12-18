الكعبي مهنئاً الأيزيديين: نجدد دعم البرلمان لإنهاء ملف النازحين

2020/12/18 | 19:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

جدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الجمعة، دعم البرلمان لإنهاء ملف النازحين.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكعبي بعث برقية تهنئة لأبناء الطائفة الايزيدية بمناسبة حلول عيد صوم إيزي".

وأضاف البيان، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب تقدم بخالص التهاني للطائفة الايزيدية بمناسبة عيد صوم ايزي"، مشيرا الى ان "الايزيديين شريك أساس وجزء مهم من النسيج المجتمعي في البلاد".

وجدد الكعبي وفقا للبيان "دعم مجلس النواب ووقوفه مع كل التحركات الفاعلة والجادة لإنهاء ملف النازحين وتأمين أمنهم واستقرارهم ، وطي حقبة المعاناة التي تعرضوا لها من قبل عصابات داعش الإرهابية من قتل وتشريد وسبي وتهجير".

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