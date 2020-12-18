الخروج المدروس من مكة ليثرب وبداية عصر الدعوة ج2 - عباس علي العلي

2020/12/18 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي ويبقى موضوع خروج أو إخراج النبي محمد من مكة المدينة التي شكلت أولى ملامح العالم الجديد الذي ولد مع الرسالة وفيها، بحاجة إلى الكثير من إعادة القراءة وطرح الأفكار التي تتساوق وتتسق مع مجريات البعث والقرار، سواء أكان ذل بموجب تخطيط وأجتهاد النبي لوحده أو من خلال فروض أداء الرسالة ونجاحها من قبل الرب الذي بعثه، في النهاية أرى الرأي الأول أكثر رجاحة وأهم بالنسبة لفهمنا لحقيقة أن الإنسان بعقله وتدبره لل ......





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