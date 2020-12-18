موجة باردة جديدة وتردي كبير في الرؤية الافقية

2020/12/18 | 20:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات الطقس، الجمعة، الى تأثر البلاد بموجة باردة جديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتردي في الرؤية الافقية الى اقل من 1 كيلومتر.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية في تدوينة على فيسبوك، اليوم (18 كانون الاول 2020)، ان "انخفاضا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ يبدأ صباح السبت ويتعمث صباح الاحد في كافة مدن البلاد".

واضاف، انه "متوقع ان تتأثر مدن شمال البلاد بالموجة الباردة بصورة اكبر من باقي المدن بحيث تسجل الصغرى صباحا حوالي 1 تحت الصفر في السليمانية".

كما وذكر عطية في تدوينة اخرى ان "اجواء من الضباب تسود بعض المدن وهناك توقعات بتردي الرؤية الافقية الى اقل من 1 كم، هذه الليلة وفجر السبت يشمل مناطق عديدة من نينوى والانبار ومناطق من مدن الفرات الاوسط وميسان وواسط واربيل وكركوك وبادية الجنوب".

واوضح، "اما باقي المدن فمتوقع ضباب خفيف ومدى الرؤية ما بين 2-4 كم.

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