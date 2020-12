بالفيديو.. لحظة اغماء ممرضة عقب تلقيها لقاح فايزر بوقت قصير

2020/12/18 | 20:02 - المصدر: NRT عربية

تعرضت ممرضة في مشفى "CHI مومريال" بمدينة تشاتانوغا الأميركية، لحالة إغماء عقب تلقيها لقاح كورونا من شركة فايزر/بايونتك بوقت قصير، فيما نفى الأطباء علاقة مكونات اللقاح بحادثة الغشيان.

وأفاد تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إن مديرة الممرضات، تيفاني دوفر، تعرضت لحالة إغماء بعد تلقيها لقاح كورونا بوقت قصير.

وتظهر الممرضة في فيديو بعد تلقيها لقاح شركة فايزر/بايونتك، وهي تدلي بتصريحات أمام صحافيين، قبل أن تشعر بدوار فجأة ويغشى عليها.

وقبل لحظات من غشيان دوفر، قالت أمام الصحافيين وهي متعبة "أنا آسفة، أشعر حقيقة بدوار، أنا آسفة".

وعقب تلفظها هذه الجملة وأثناء مغادرتها القاعة، أغمي على دوفر، فيما سارع الأطباء من حولها لإسعافها.

وأكد الأطباء بعد دقائق من الواقعة، أن مكونات اللقاح ليس لها علاقة بغشيان دوفر.



فيما قالت دوفر لاحقا، إنها تعاني من حالة طبية، تعرضها للإغماء عندما تشعر بالألم.

وأضافت مديرة الممرضات "لقد أصابني الأمر فجأة..



استطعت الإحساس بأنه قادم، أحسست أني مرتبكة قليلا لكني أشعر بتحسن الآن، وقد زال الألم من ذراعي".

ورغم منح الجهات الطبية الرسمية داخل الولايات المتحدة، الموافقة لتوزيع لقاح فايزر، فإن الرأي العام لا زال قلقا بشأن سلامة اللقاح، بحسب تقرير "فوكس نيوز".

ولم يتم الإبلاغ عن مضاعفات شديدة للقاح، باستثناء تعرض امرأة لحساسية شديدة عقب تلقي اللقاح بوقت قصير، وسرعان من اختفت.

وتعرض إحدى العاملات في مجال الرعاية الصحية في ولاية ألاسكا الأميركية، بحساسية شديدة، بعد تلقيها لقاح فايزر، الثلاثاء.

وأوضح مسؤول بالمشفى، أن العاملة في منتصف العمر وليس لديها تاريخ مع الحساسية، إلا أن رد فعل تحسسيا لديها بدأ بعد عشرة دقائق من تلقيها اللقاح بمستشفى بارتليت في مدينة جونو بولاية ألاسكا.

وأكدت المديرة الطبية لقسم الطوارئ في المستشفى، ليندي جونز، أن رد الفعل قد هدأ بعد فترة وجيزة من علاج العاملة بالإبينفرين.

