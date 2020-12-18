2020/12/18 | 20:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معدات لإيقاف التهريب في الانبار.. خلافات قادة أمنيين تؤثر على تماسك القوات المرابطة على الحدود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/18 | 20:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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