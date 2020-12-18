العراق: احتجاجات حاشدة في الناصرية تطالب بمحاسبة قتلة الناشطين

2020/12/18 | 20:18 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت حشود من أهالي محافظة ذي قار بتظاهرة حاشدة في مدينة الناصرية (مركز المحافظة)، استجابة لدعوات نظمها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن غضبهم من التسويف الحكومي بشأن ملف قمع التظاهرات واغتيال الناشطين.

المتظاهرون الذين قدموا من بلدات المحافظة تجمعوا في "ساحة الحبوبي"، والتي كانت القوات الأمنية قد أعادت فتحها الأسبوع الفائت، ورفعت خيم المتظاهرين منها.

توافد المتظاهرين الى ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية قبل قليل.#العراق pic.twitter.com/F2A9fbjIRE

— العراق نيوز (@Al_Iraq_News) December 18, 2020

وقال ناشطون في المدينة إن التظاهرة، التي تعد الأول من نوعها منذ نحو ثلاثة أسابيع، شهدت وجودا لقوات الأمن التي أحاطت المكان بمدرعات وسيارات رباعية الدفع.

ووفقا للناشط رعد اللامي، فإن المتظاهرين حملوا لافتات ورددوا شعارات تطالب بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين لدى القوات الحكومية، فضلا عن صور الناشطين المغدورين.

بالصور || جمعة الحبوبي، وسط الناصرية، التي شدد المحتجون فيها على كشف مصير المغيبين، ومحاسبة قتلة شباب تشرين.عدسة: علي برزان.



pic.twitter.com/Yccl560rDT

— شبكة شكو ماكو (@Shakwmakw) December 18, 2020

وأضاف، لـ"العربي الجديد"، أن "المطالب ركزت أيضا على محاسبة قتلة المتظاهرين من المليشيات المسلحة والقوات الأمنية والأطراف السياسية والحزبية"، محملا الحكومة "مسؤولية المماطلة بهذا الملف والسعي لإنهائه عبر استمرار التسويف".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية ضيقت الطرق على المتظاهرين القادمين من بلدات المحافظة، وقد منعت بعض الحواجز الأمنية دخول العديد منهم، من خلال الإجراءات المعقدة بالتفتيش والتدقيق".

#الناصريةالآن غلق جميع الطرق المؤدية إلى مركز الناصرية، ومنع الأقضية من الدخول لمركزالمحافظة، والذهاب إلى ساحة الحبوبي،للمشاركة بمظاهرة جمعة الحبوبي!#ديكتاتورية_الإسلام_السياسي pic.twitter.com/qjRZHfKSu6

— منتظر عبد الكريم (@makbh9) December 18, 2020

وعدّ تظاهرة اليوم تأكيدا لأن "التظاهرات الشعبية لن تنتهي مع إعادة فتح ساحات التظاهر".

ومنذ صباح اليوم، بدأت القوات الأمنية بالانتشار الواسع في ساحة الحبوبي والطرق القريبة منها، كما عزلت مدينة الناصرية عن المناطق المحيطة بها.

وقال مسؤول أمني في المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إن "القوات الأمنية في المحافظة، ووفقا للتوجيهات العليا، أقدمت على إغلاق مداخل المدينة من الجهة الجنوبية المؤدية إلى بلدة سوق الشيوخ وعدد من البلدات الأخرى، ومن الجهة الشرقية المؤدية إلى بلدة الإصلاح، كما تم تعزيز الانتشار العسكري في أغلب شوارع المدينة وفي محيط ساحة الحبوبي".

انتشار امني كثيف في محيط ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية استعداداً لتظاهرة جديدة.#العراق pic.twitter.com/awxpZbMka2

— العراق نيوز (@Al_Iraq_News) December 18, 2020

وأشار إلى أن "التوجيهات الأمنية ركزت على تجنب الصدامات مع المتظاهرين، وتوفير الحماية لهم من أي اعتداء قد يتعرضون له من قبل أي مليشيات مسلحة".

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، نشر ناشطون مقاطع مصورة من التظاهرات، مؤكدين أن أي قوة لا تستطيع سلب الشعب حق التظاهر.

وقال الناشط طالب علي، في تغريدة له، "هكذا بدا المشهد بساحة الحبوبي..



رغم إغلاق المحافظة بالكامل خوفا من الأعداد الكبيرة القادمة إليها..



ترعبهم الناصرية"، مؤكدا أن "القوات الأمنية تنتشر في الشورع وكأنها في ساحة عمليات عسكرية، وأن كل مربع بالمحافظة مطوق من قبل تلك القوات".

هكذا بدا المشهد بساحة الحبوبي رغم غلغ المحافظه بالكامل خوفا من الاعداد الكبيره القادمه الئ المحافظه .الاعداد كبيره وترعبهم الناصريه.



والناصريه ومنذ الصباح العسكر بالشورع وكانها ساحة عمليات عسكريه وبكل مربع المحافظه مطوق pic.twitter.com/movsZJ36Yo

— talib abd (@talibabd9) December 18, 2020

أما الناشط حسن باسكتبول فقال في تغريدة له: "بعد قطع الطريق على المتظاهرين القادمين من الأقضية والبلدات، يجتمع أبناء المحافظة..



الخروج من أجل العراق".

الان الناصريةبعد قطع الطريق على المتظاهرين القادمين من الاقضية والنواحييجتمع ابناء المحافظة والخروج من اجل العراق 🇮🇶#زلم_الناصرية pic.twitter.com/bB6rLZFOyv

— حسن باسكت بول :: Hassan BasKetball (@HasanBasket) December 18, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: احتجاجات حاشدة في الناصرية تطالب بمحاسبة قتلة الناشطين) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: احتجاجات حاشدة في الناصرية تطالب بمحاسبة قتلة الناشطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).