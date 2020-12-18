2020/12/18 | 20:22 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الجمعة، دعم البرلمان لإنهاء ملف النازحين.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان، إن “الكعبي بعث برقية تهنئة لأبناء الطائفة الايزيدية بمناسبة حلول عيد صوم إيزي”.

وأضاف البيان، أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب تقدم بخالص التهاني للطائفة الايزيدية بمناسبة عيد صوم ايزي”، مشيرا الى ان “الايزيديين شريك أساس وجزء مهم من النسيج المجتمعي في البلاد”.

وجدد الكعبي وفقا للبيان “دعم مجلس النواب ووقوفه مع كل التحركات الفاعلة والجادة لإنهاء ملف النازحين وتأمين أمنهم واستقرارهم ، وطي حقبة المعاناة التي تعرضوا لها من قبل عصابات داعش الإرهابية من قتل وتشريد وسبي وتهجير”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ” ببرقية تهنئة”..



رئاسة البرلمان تجدد دعمها لإنهاء ملف النازحين 7 SKY TV.

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