2020/12/18 | 20:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يهاجم فصائل مسلحة موالية لتركيا منذ صباح اليوم وحتى المساء ومن عدة محاور على قوات سوريا الديمقراطية في عين عيسى.

وقال الناشط السياسي في غربي كوردستان شيمار حيمو لـ PUKmedia، ان مسلحين موالين لتركيا هاجموا قوات سوريا الديمقراطية صباح اليوم في عين عيسى، بطائرات مسيرة ومدفعية.

واضاف، ان الاشتباكات استمرت عدة ساعات، مشيرا الى ان قوات سوريا الديمقراطية ردت بعنف على المسلحين واحبطت الهجمات، حيث استهدف المسلحون خمس قرى تابعة لعين عيسى.

وبشان الخسائر، قال حيمو، انه وفق المعلومات الاولية، اصيب مقاتلان من قسد والحاق اضرار كبيرة بالمسلحين الموالين لتركيا.

PUKmedia سامان يارويس

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات عنيفة بين قسد وفصائل مدعومة من تركيا في عين عيسى) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات عنيفة بين قسد وفصائل مدعومة من تركيا في عين عيسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).