معتصمو كربلاء يرفعون جميع خيامهم من ساحة التربية

2020/12/18 | 20:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

اعلن معتصمو كربلاء عن ختام اعتصامهم في ساحة التربية الذي استمر منذ تشرين العام الماضي.

وقال مراسل /المعلومة/ ان “ساحة التربية وسط كربلاء المخصصة لاعتصام المتظاهرين الذي بدأ في تشرين العام ٢٠١٩ شهد رفع جميع الخيم وقام المعتصمون بتنظيف الساحة وصبغ الارصفة وزراعة بعض الاشجار فيها”.

واضاف “المعتصمين اكدوا ان التظاهرات مستمرة ورفع الخيام يعني ختام الاعتصام الذي استمر لاكثر من سنة”، مبينا ان المتظاهرين اوقدوا الشموع على ارواح الشهداء.انتهى 25

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