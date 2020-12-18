المحكمة العليا الأمريكية تنتصر لترامب بشأن خطة تعداد المهاجرين

2020/12/18 | 20:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]ألغت المحكمة العليا الأمريكية دعوى قضائية تسعى لعرقلة خطة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لاستبعاد المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من تعداد السكان.

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