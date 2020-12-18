بسبب كورونا.. اقبال كبير على حليب الحمير في دولة اوروبية

2020/12/18 | 20:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت البانيا خلال الاسابيع الماضية، اقبالا كبيرا على تناول حليب الحمير، مع انتشار مزاعم وسط السكان حول دوره في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر تقارير صحفية، ان حليب الحمير يلقى إقبالا كبيرا في البانيا بالرغم من سعره المرتفع والذي يبلغ 50 يورو لليتر الواحد، في بلد بالكاد يبلغ متوسط الأجر الشهري فيه 400 يورو.

ويقول المواطن الألباني إلتون كيكيا، الذي ترك قبل سنتين عمله في الصحافة ليتفرغ للعمل في المزرعة العائلية الصغيرة في بلدة بابر إن "الطلب على حليب الأتان، وهي أنثى الحمار، شهد ارتفاعا شديدا، خصوصا خلال الأشهر الأخيرة في ظل ازدياد الإصابات" التي تخطت 45 ألفا في ألبانيا.

ولا يزال إنتاج حليب الحمير هامشيا في ألبانيا وهو يقتصر على مزرعتين فيهما بضع عشرات من الحمير.

ا.ح

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