فيديو.. اعتداء على حكم بالدوري السوري والجمهور يهتف

2020/12/18 | 20:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت أحداث الشغب نفسها والاعتداء على الحكم في مباراة جبلة وضيفه تشرين (1-3) الجمعة في جبلة في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة سوريا لكرة القدم.

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