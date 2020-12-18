2020/12/18 | 20:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أمريكي كبير أن بلاده أدرجت شركة ” SZ DJI Technology” الصينية المصنعة للطائرات المسيرة، على قائمتها الاقتصادية السوداء.

وقال المسؤول في وزارة التجارة الأمريكية، إن القيود الاقتصادية ستكون سارية المفعول على الشركة في وقت لاحق من اليوم، بعد الإعلان عن القائمة الكلية للشركات الصينية الجديدة التي ستشملها العقوبات.

وكانت “رويترز” أفادت في وقت سابق من اليوم بأن العشرات من الشركات الصينية ستضاف للقائمة السوداء، بما فيها شركة “SMIC” لصناعة الرقائق الإلكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تفرض قيودا اقتصادية على شركة صينية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تفرض قيودا اقتصادية على شركة صينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).