2020/12/18 | 20:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أنه "بخير ويشعر بتحسن" بعد يوم واحد من الكشف عن إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه سيبلغ بـ"شفافية" عن حالته الصحية يوميا.

وقال ماكرون عبر تغريدة في "تويتر" (18 كانون الاول 2020)،: "لا يوجد سبب لتطور الأمور إلى الأسوأ".

وأضاف: "سأواصل إدارة الشؤون الحكومية وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ".

pic.twitter.com/MrfTQXpRBW

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2020

وأعلن قصر "الإليزيه"، أمس الخميس، إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

وأوضح في بيان له، أن "ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام وأنه يمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. ماكرون يطمئن عقب إصابته بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. ماكرون يطمئن عقب إصابته بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).