نائب: البرلمان سيمدد فصله التشريعي مع وصول الموازنة الأسبوع المقبل

2020/12/18 | 20:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رجح نائب عن كتلة فتح، وصول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 الى مجلس النواب في الأسبوع المقبل.

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