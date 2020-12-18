القبض على 3 ارهابيين وتدمير مكان استراحة لداعش في صلاح الدين

2020/12/18 | 20:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن أبطال قيادة عمليات سامراء في محافظة صلاح الدين وخلال عمليات التفتيش في منطقة حاوي السموم، من العثور على مكان يستخدمه ارهابيي داعش للإستراحة والتنقل بين حويجة مسيرة وحاوي السموم تم تدميره بالكامل،

كما تم القاء القبض على ثلاثة إرهابيين في سامراء وبلد والإسحاقي.

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