النجف يحقق الفوز بثنائية على النفط

2020/12/18 | 20:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد– واع

حقق فريق النجف لكرة القدم، اليوم الجمعة، فوزا ثمينا على نادي النفط ضمن مباريات الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فريق النجف حقق فوزا مستحقا على فريق نادي النفط بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز".

وكانت الجولة التاسعة قد شهدت اليوم فوز الكهرباء على القاسم، وتعادل الشرطة ونفط ميسان، والصناعات وامانة بغداد".

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