2020/12/18 | 20:57 - المصدر: عين العراق

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أخبار عامة

الجمعة 18 ديسمبر 2020 | 08:30 مساءً | عدد القراءات : 144

الاثنين المقبل ..ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 8 قرون

يترقب سكان الأرض ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 800 عام، وذلك في الاقتران الفلكي الذي يعتبر إحد الظواهر الفلكية التي تنشأ بسبب دوران الأجرام السماوية حول الشمس.

وقال الفلكي السعودي ملهم هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء في تصريح : في ظاهرة قلما تحدث بين الكوكبين العملاقين (المشتري وزحل) فهما لا يقترنان ببعضهما إلا كل 20 عاماً، وذلك بسبب طول مدة دورانهما حول الشمس، فالمشتري يستغرق 12 عاما ليكمل دورة، بينما زحل يحتاج 30 عاما، لذا يحتاج المشتري 20 عاما حتى يلحق بزحل مرة أخرى.

واضاف : كل اقتران بينهما تكون المسافة الظاهرية، كما نشاهدهما من الأرض مختلفة، فإذا كانت مستويات الكواكب متقاربة، تكون المسافة أصغر ما يمكن والعكس صحيح، وخلال حدث الاقتران القادم بينهما مساء يوم الاثنين المقبل ، ستكون المسافة الظاهرية بينهما قرابة 6 دقائق قوسية (0،1 درجة)، وهذه المسافة القريبة جداً لم تحدث منذ عام 1623م، ولكن حينها كانا قرب الشمس ولم يكن بالإمكان مشاهدة الاقتران، بينما الاقتران القريب جدا الذي شاهده سكان الأرض كان قبل 794 عاما (1226م) أي قبل ابتكار التلسكوب، مما يعني أنه في يوم الاثنين سيرصد هذا الاقتران لأول مرة بالتاريخ بهذا التقارب الشديد بين الكوكبين.

وتابع :" يظهر كوكبا المشتري وزحل هذه الأيام بعد غروب الشمس، ويشاهد ناحية الجنوب الغربي على ارتفاع 20 درجة تقريباً، مما يمكننا من رؤيتهما لمدة ساعتين من بعد غروب الشمس حتى اختفائهما خلف الأفق.

وقال : يمكن رؤية الاقتران بالعين المجردة، وسيبدوان متلاصقين كنجم ممدود، بينما يرى الكوكبان عبر التلسكوب مع بعضهما مع وضوح التفاصيل بظهور حلقات زحل المميزة المحيطة بالكوكب وأقمار المشتري الأربعة الكبيرة مع ظهور أحزمة الغيوم على سطح المشتري.

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