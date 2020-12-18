هل يطلب خامنئي التوبة؟

2020/12/18 | 21:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود أمجد..رجل دين عراقي درس على يد الخميني والطبطبائي، خرج في تصريحات مزلزلة انتقد فيها خامنئي..فمن هو؟

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