بمشاركة واسعة.. انطلاق مهرجان واسط السينمائي الدولي

2020/12/18 | 21:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت: وائل الملوك

"السينما لغة الشعوب، حالها حال الموسيقى"، هذا ما اشار إليه الموسيقار نصير شمه خلال إلقائه كلمة في حفل افتتاح مهرجان واسط السينمائي الدولي بدورته الخامسة، التي حملت اسمه، على خشبة منتدى النعمانية مساء اليوم الجمعة، بحضور واسع من الفنانين والمختصين ومتابعي السينما.

وبعد كلمة ترحيب نائب محافظ واسط رشيد البديري، اكد الراعي الرسمي للمهرجان عبد الله الشمري، ان "المهرجان ليست رسالة فنية، بل رسالة انسانية ومجتمعية ورؤية ثقافية، واليوم انطلقنا بالدورة الخامسة وسنستمر".

من جانبه، اشار رئيس المهرجان عصام القريشي في كلمته الى اختيار 30 فيلماً قصيراً من بين أكثر من 100 فيلم من قبل لجنة الفرز، اضافة الى اعلان أسماء اللجنة الفنية والتحكيمية، ليعلن بعدها مدير المهرجان عباس العبودي عن انطلاق الفعاليات السينمائية، ليتم تكريم الموسيقار العالمي نصير شمه بدرع المهرجان، الى جانبه تم تكريم المخرج عزام صالح والممثلة اسيا كمال والاكاديمي د.



حميد صابر، اضافة الى الفنان محمود ابو العباس والفنان محمد هاشم والفنان اياد الطائي، ونخبة اخرى من الفنانين.

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