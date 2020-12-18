2020/12/18 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر يونايتد يزيد معاناة شيفيلد بثلاثية لقاء سهل لإنتر ضد سبيزيا وميلان يخشى التعثّر أمام ساسولو { لندن- وكالات: عاد مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات، بالتغلب على مضيفه شيفيلد بنتيجة بثلاثة اهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي احتضنها ملعب برامول لين، ضمن الجولة رقم 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثلاثية مانشستر يونايتد، ماركوس […]

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