2020/12/18 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحدود يتوّج بلقب دوري ليفون لسباعيات الركبي بغداد- الزمان توج فريق الحدود للركبي بلقب بطولة الجمهورية دوري ليفون لسباعيات الركبي بعد فوزه على فريق إمام المتقين بنتيجة 26 نقطة مقابل 5 نقاط في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس على ملعب البرج في جامعة بغداد وباشراف مباشر من قبل قسم الاتحادات في دائرة التربية البدنية والرياضية.[…]

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