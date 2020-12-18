داعش يقتل أحد المواطنين في كركوك ويحرق سيارته

2020/12/18 | 21:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر أمني، في محافظة كركوك، بأن تنظيم داعش، أقدم، الجمعة، على قتل أحد المواطنين في المحافظة.

وقال المصدر لـ "ناس" (18 كانون الأول 2020)، إن "فلاحاً من قرية (كبيبة) غرب محافظة كركوك، قُتل على يد عناصر من تنظيم داعش".

وأضاف، أن "داعش قتل الفلاح المدعو (عبدالكريم جلال الصباحي) داخل سيارته نوع (بيك اب) من ثم قام باحراقها"، دون تفاصيل أكثر عن الحادثة.

ولفت إلى "وصول قوة أمنية، إلى موقع الحادث، وانتشارها في مقتربات الموقع، تحسباً لأية هجمات أخرى، فيما بدأت قوة أخرى بملاحقة المهاجمين".

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