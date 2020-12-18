برنامج “كوفاكس” يضاعف إمداداته من لقاحات كوفيد-19 إلى ملياري جرعة

2020/12/18 | 21:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

قال تحالف COVAX الذي يهدف إلى تأمين الوصول العادل إلى لقاحات كوفيد-19 للدول الفقيرة الجمعة 18 ديسمبر إن لديه تعاقدات الآن للحصول على قرابة ملياري جرعة تمثل مضاعفة لإمداداته وإن من المقرر أن يتم تسليم الشحنات الأولى في أوائل عام 2021.

وقالت المبادرة التي يشارك في قيادتها تحالف جافي للقاحات ومنظمة الصحة العالمية وتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة إنها تهدف إلى تسليم 1.3 مليار جرعة من اللقاحات المصرح بها في العام المقبل إلى 92 دولة مستحقة منخفضة ومتوسطة الدخل.

وقالت المبادرة في بيان إن جميع الدول المشتركة في COVAX وعددها 190 دولة ستحصل على جرعات في النصف الأول من عام 2021.

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