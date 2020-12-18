وزير التخطيط: الحكومة تبذل جهودا استثنائية لعودة جيمع النازحين

2020/12/18 | 21:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ السيد وزير التخطيط، الأستاذ الدكتور خالد بتال النجم، اليوم الجمعة ، الايزيديين في العراق بمناسبة "عيد الصوم".

وقال السيد الوزير ، في تهنئته بعيد (ايزي) : "لمناسبة حلول عيد الصوم نتقدم لاخوتنا في الوطن والإنسانية "الايزيديين" بأجمل التهاني وعظيم التبريكات متمنيا لهم الخير والسلام، متضرعاً الى العلي القدير أن يمن عليهم وعلى العراق، بالأمن والاستقرار والتطور والازدهار"،

وأكد السيد الوزير، ان الحكومة تبذل جهودا استثنائية من اجل تأمين العودة الطوعية لجميع النازحين وفي مقدمتهم الايزيديين، الى مناطقهم، خلال الفترة المقبلة في إطار خطة وطنية أعدتها وزارة الهجرة والمهجرين، بدعم من وزار التخطيط والمجتمع الدولي، مشيدا بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الايزيديون في الدفاع عن وحدة العراق وترابه.

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