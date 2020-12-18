2020/12/18 | 21:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، أنها ستقوم بدراسة شاملة بشأن تنفيذ البرنامج الحكومي وستعلنها عبر وسائل الإعلام.

وقال عضو اللجنة ناصر تركي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي يتضمن مجمل البرنامج الذي تحدث عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووعد بإنجازه".

وأوضح تركي، أنه "سيتم دراسة كل فقرة من فقرات البرنامج ومعطياتها وإنجازها وأهميتها من جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية".

وأضاف أن "جميع الفقرات سوف تدرس من أجل إعطاء نسبة تنفيذ البرنامج الحكومي الذي وعدت به الحكومة"، مبينًا أن "اللجنة ستعطي نسبة لتنفيذ البرنامج الحكومي، وأن هذه النسبة ستعلن عبر وسائل الإعلام مع نهاية الفصل التشريعي لمجلس النواب".

وفي وقت سابق، نشرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، جدول أعمال جلسة يوم غد السبت، والمتضمن تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النصف السنوي بخصوص متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي.

اقرأ/ي أيضًا:

أوامر اعتقال جديدة بحق مسؤولين كبار في العراق

استدعاء مسؤولين وتحقيقات في قضايا "فساد كبرى" تتعلق بالوقف السني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة برلمانية: نتابع تطبيق برنامج حكومة الكاظمي وسنعلن النتائج عبر الإعلام) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة برلمانية: نتابع تطبيق برنامج حكومة الكاظمي وسنعلن النتائج عبر الإعلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).