زوجة محترف بلجيكي تجبره على مغادرة الدوري العراقي

2020/12/18 | 21:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الديوانية

الرياضي ، فسخ تعاقدها مع المحترف

البلجيكي ناثان كاباسلي بالتراضي.





يذكر أن تسريبات من داخل أروقة نادي

الديوانية قد ذكرت أن زوجة المحترف

البلجيكي ناثان كاباسلي،

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