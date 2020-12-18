لجنة الطاقة النيابية :العراق يحرق غازه ويستورد الغاز من إيران بكميات كبيرة وبأسعار باهظة جدا

2020/12/18 | 21:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية،

اليوم الجمعة، عن تحركها نحو وزارتي

النفط والكهرباء لاستثمار الغاز

المصاحب للنفط في تشغيل محطات توليد

الطاقة الكهربائية بدلا من هدره

بعمليات الحرق، مؤكدة على ضرورة

الا

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