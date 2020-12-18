محققون من منظمة الصحة العالمية يزورون الصين الشهر المقبل للتحقيق في منشأ الفيروس

2020/12/18 | 21:42 - المصدر: يس عراق

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قال مسؤولون من منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن فريقا دوليا سيزور الصين في الأسبوع الأول من يناير كانون الثاني للتحقيق في منشأ جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المسؤولون خلال مؤتمر صحفي افتراضي أن ثلاثة أرباع حالات الإصابة تٌسجل حاليا في الأميركيتين.

كما أثنوا على التزام كندا بالتبرع بجرعات من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 لدول أخرى.

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