الرئيس اليمني يعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة وفق “اتفاق الرياض”

2020/12/18 | 21:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن التلفزيون اليمني، عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء في البيان..

أنه وبعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م، وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 05/11/2019م.



وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.



وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (35) لسنة 2020م بشأن تكليف د.



معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة رئيس مجلس الوزراء ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

تقرر

مادة (1): تشكل الحكومة على النحو التالي:

د.



معين عبدالملك سعيد رئيساً لمجلس الوزراء.

د.



أحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين.

الفريق الركن/ محمد علي أحمد المقدشي وزيراً للدفاع.

معمر مطهر محمد الإرياني وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة.

د.



واعد عبدالله عبدالرزاق باذيب وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.

نايف صالح عبدالقادر البكري وزيراً للشباب والرياضة.

سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية.

د.



نجيب منصور حميد العوج وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

سالم عبدالله عيسى السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية.

عبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيراً للنفط والمعادن.

د.



خالد أحمد أحمد الوصابي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.

اللواء الركن/ إبراهيم علي أحمد حيدان وزيراً للداخلية.

أحمد عمر محمد عرمان وزيراً للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.

م.



توفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة.

محمد محمد حزام الأشول وزيراً للصناعة والتجارة.

د.



عبدالسلام صالح حميد هادي وزيراً للنقل.

محمد عيضة شبيبة وزيراً للأوقاف والإرشاد.

د.



عبدالناصر أحمد علي الوالي وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات.

د.



قاسم محمد قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان.

حسين عبدالرحمن عبدالقادر الأغبري وزيراً للإدارة المحلية.

بدر عبده أحمد العارضه وزيراً للعدل.

طارق سالم صالح العكبري وزيراً للتربية والتعليم.

د.



أنور محمد علي كلشات وزيراً للكهرباء والطاقة.

د.



محمد سعيد الزعوري وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل.

مانع يسلم صالح بايمين وزيراً للأشغال العامة والطرق.

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