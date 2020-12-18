السد القطري يقصي الريان ويُتوج بكأس أمير قطر

2020/12/18 | 21:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أهدى النجم الجزائري بغداد بونجاح ناديه السد لقب بطولة كأس أمير قطر 2020 لكرة القدم، بعدما سجل هدفين في شباك منافسه العربي، بالمباراة التي انتهت (2-1) على استاد الريان المونديالي مساء اليوم الجمعة.

ولم يمهل نجوم السد منافسيهم في العربي سريعاً، بعدما منح الجزائري بغداد بونجاح "الزعيم" هدف التقدم في الدقيقة الثالثة، عقب متابعة جيدة للغاية للكرة التي سددها زميله الإسباني المخضرم سانتي كازورلا.

وانتفض نجوم النادي العربي بحثاً عن هدف التعادل، الذي أتى في الدقيقة (23)، عبر الأيسلندي أرون إينار غونارسون، الذي استغل تلبك مدافعي السد وأسكن الكرة في شباك حارسهم، لكن اللعب توقف بسبب وجود شبهة حالة تسلل، إلا أن تقنية الفيديو المساعد "فار" أقرت بصحة الهدف.

وقبل نهاية الشوط الأول، عاد النجم الجزائري بغداد بونجاح وأضاف الهدف الثاني لنادي السد في الدقيقة (44)، بعدما حول الكرة التي سددها زميله كازورلا للمرة الثانية على التوالي إلى شباك حارس العربي، الذي عجز عن التصدي لها.

أما في الشوط الثاني، فواصل نادي السد محاولاته لتعزيز النتيجة بهدف ثالث في المباراة، بعدما سيطر على خط الوسط، فيما اعتمد العربي على الهجمات المرتدة الخطيرة، من أجل استغلال تقدم نجوم "الزعيم".

وتراجع نادي السد في الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة إلى مناطقه الدفاعية، فيما ضغط منافسه العربي بكامل نجومه على "الزعيم" من أجل خطف هدف التعادل، لكن الوقت الأصلي انتهى بفوز كتيبة المدرب الإسباني تشافي في المباراة ونيل لقب بطولة كأس أمير قطر 2022.





المصدر: العربي الجديد

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