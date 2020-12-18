هزة ارضية تضرب شمال شرق التون كوبري

2020/12/18 | 21:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة أرضية، مساء الجمعة، مناطق بين محافظتي أربيل وكركوك.

وأفادت مراصد زلزالية، أن هزة بقوة 3.3 على مقياس ريختر ضرب مناطق تبعد 22 كم شمال شرق التون كوبري مساء اليوم 18 كانون الأول، عند الساعة 5:45:56 حسب التوقيت المحلي.

واستشعر السكان المحليون بقوة الهزة.

PUKmedia متابعة

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